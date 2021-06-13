Baba acısı

Kuyumcu Okan Karaten ile birçok ünlü ismin yardımcılığını yapan Elanur Karaten 3 yıl önce evlenmişlerdi. Çiftin şimdi 2 yaşında olan Ada isimli bir kızları dünyaya geldi. Karaten çifti önceki gün saat 18.00 sıralarında kızları Ada’yı Gezi Parkı’na götürdü. Bu sırada İnönü Mahallesi’nde iki grup, saat 17.00 sıralarında 40 metrekarelik bir alanın otopark olarak kullanılması nedeniyle kavga ediyordu. Çevredekiler araya girince kavga yatıştı. Okan Karaten ve Elanur Karaten kızlarıyla birlikte Yeni Nalbant Sokak’ta yürürken, kavga eden taraflar yine birbirlerine girdi. Çıkan çatışmadan kızını ve eşini korumaya çalışan Okan Karaten başından vurularak hayatını kaybetti. Kurşunlar yoldan geçen motosikletli bir kuryeyi de yaraladı. Çatışmaya karışan 56 yaşındaki Halis Y. de bacaklarından vuruldu.



HEPSİ SUÇ MAKİNESİ

Polis ekipleri çatışmanın ardından bölgeyi ablukaya alarak tarafları aramaya başladı. Çatışmanın bir tarafındaki Ahmet A. (54) ve Gültekin E. A. (26) ile diğer taraftaki Cem İ. (36), Osman T. (29), İslam A. (21) ve Berkay G. (27) gözaltına alındı. Olay yerinde biri pompalı 4 tüfek ve tabanca ele geçerken, tarafların otomobilinden tam otomatik Uzi, Sig Sauer ve Baretta tabancalar ele geçti.



Yapılan incelemede gözaltındaki Ahmet A.’nın 8 suçtan, Gültekin E. A.’nın 3 suçtan, karşı taraftan Cem İ.’nin 18 suçtan, Osman T.’nin 24 suçtan, İslam A.’nın 21 suçtan, Berkay G.’nin ise 20 suçtan poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı. Polisin elde ettiği bilgilere göre, ilk gruptaki Halis Y., Ahmet A. ve Gültekin E. A. bölgede emlakçılık yaparken aynı zamanda bir otel işletiyordu. Diğer grubun ise bölgede otomobil galerisi vardı ve 40 metrekarelik alanı, otopark olarak işletiyorlardı. İki grup 40 metrekarelik otoparkın kullanımıyla ilgili uzun süredir sürtüşüyordu. Kavga ve devamındaki çatışmaya da sürtüşme neden oldu.



ADA’NIN VEDASI

OKAN Karaten dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Okan Karaten’e veda etmek için kızı Ada da yakınlarının kucağında camideydi. Elanur Karaten eşinin ardından şunları söyledi: “Benim sevgilim, o benim arkadaşımdı. Hayatım boyunca bana bir kötülük dahi etmedi, hiç kötü bir söz söylemedi. Birbirimize söz vermiştik. Kızımız ilkokula gittiğinde birlikte biz de gidecektik. Birlikte orada olacaktık. Ben ne yapacağım şimdi. Kızıma ne söyleyeceğim.”



Okan Karaten’in eşi Elanur Karaten’le bir süre birlikte çalışan Demet Akalın, olayın ardından paylaştığı mesajında “Evinden çıkıp kızını parka götüren baba. Sokak çatışmasında kafasına kurşun isabet ediyor. 2 yaşındaki bebek babasız kaldı.Eski çalışma arkadaşım eşsiz kaldı... Hayat acımazsız” dedi.

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