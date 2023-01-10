Azmettirici Çep tetikçiyi suçladı

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Soruşturma kapsamında, cinayetin planlayıcılarından olduğu iddia edilen Doğukan Çep, 5 Ocak günü İstanbul’da yakalanmıştı. Çep, Emniyet’teki sorgusunun ardından 7 Ocak günü de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çep’in ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddettiği, cinayetin planlamasının firari tetikçi Eray Özyağcı tarafından yapıldığını anlattığı iddia edildi. Çep’in ifadesinde, “Her şeyi Eray Özyağcı planladı, yaptı. Benim olaya ilişkin herhangi bir dahilim olmadı” dediği öğrenildi. Çep’in ifadesinde “birkaç ufak tefek” konuda tetikçiye yardımı olduğu, onun dışında herhangi bir katkısının bulunmadığını iddia ettiği de belirtildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından sürdürülen soruşturmada, şu ana kadar Doğukan Çep ile 2 Özel Harekat polisinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Tetiği çeken isim olarak bilinen “Papi” lakaplı Eray Özyağcı’nın yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği bilgisi verildi.

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35 YIL HAPİS CEZASI VARDI

Doğukan Çep’in adı Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik’in davasında geçiyordu. 2013 yılında meydana gelen olayda Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş üç kişi ise ağır yaralanmıştı. Bu olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada on sanık beraat etmiş olaya karışan Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başka suçları nedeniyle, Şahin Eren’e 48 yıl, Hakan Taşhan’a 34 yıl, Doğukan Çep’e ise 35 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Yakalama kararı çıkarılan Çep, yaklaşık 5 yıldır firari durumdaydı.