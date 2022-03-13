Azize nasıl öldü? 5 yıllık sır çözülüyor...

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ANTALYA’da bir çocuk annesi Azize Atak (31), 4 Aralık 2016 günü esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Mobilyacılık yapan eşi Murat Atak, çevresindeki herkese Azize’nin sevgilisiyle kaçtığını söyledi. Ardında hiçbir iz bırakmayan Azize, eşinin anlattıklarından sonra adeta toplumdan aforoz edildi. Ne arayanı oldu ne de soranı oldu. Azize’nin kardeşi Tülay Atak da, Murat Atak’ın kardeşiyle evliydi. Azize’nin kaçmadığına, öldürüldüğüne inanıyordu. 6 Eylül 2021 günü polise başvurdu, Aziye’yi Murat Atak’ın öldürdüğünü ihbar etti. Gözaltına alınan Murat Atak çapraz sorguda cinayeti tüm detaylarıyla anlattı.

AĞABEYİNDEN AKIL ALDI

Murat Atak’ın anlattıklarına göre, Azize’nin kendisini aldattığından şüphelenince kendi ağabeyi Turgut Atak’ı arayarak akıl almak istedi. Turgut Atak da “Sen ne biçim adamsın, kafasını kes getir, ayağımın altına at” diye akıl verdi. Murat Atak bir gün sonra yaşadıkları bir tartışmada Azize’yi duvara doğru savurdu. Murat Atak, Azize’nin öldüğünden emin olunca ortağı Yalçın Kul’dan yardım istedi. Cesedi banyoya taşıyıp parçalara ayırdılar. Parçaları koydukları sırt çantası ve valizi işyerine götürdüler.

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‘BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ’

Murat Atak ifadesinde daha sonra yaşananları şöyle anlattı: “Cesetle Ankara’ya gittim. Ağabeyime ‘Azize’yi öldürdüm, valize koyup getirdim’ dedim. Turgut ve Kadir ağabeylerim bana ‘Olan olmuş, biz gereğini yaparız’ dediler. Valizi onlara verdim. Sırt çantasını ise kendi arabamda unuttum. Turgut ve Kadir; Azize’nin gövde kısmının bulunduğu valizi Ankara’nın Musular köyüne gömdü. Ben Antalya’ya dönmek için yola çıktım. Konya Seydişehir ilçesinde aracım hararet yapınca durdum ve su almak için bagajı açtığımda sırt çantasını gördüm. Çantada bulunan vücut parçalarını açık arazide tenha bir yere koyup üzerini taşla kapattım.”

Murat Atak, Turgut Atak ve Yalçın Kul tutuklandı. Azize Atak’ın Musular köyündeki gömüldüğü yer saptanamadı. Murat Atak’ın yer göstermesiyle Konya’da yapılan araştırmalarda da kadavra köpekleri ceset parçalarını bulamadı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Kadir Atak ve Yalçın Kul hakkında suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan 5 yıl, Murat Atak hakkında eşi kasten öldürme, Turgut Atak hakkında da cinayete azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

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TÜM İFADELERİNİ REDDETTİ

Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Murat Atak savunmasında savcılık ve polis aşamasındaki tüm ifadelerini reddetti. Cinayeti Azize’nin kız kardeşi Tülay ile kocasının işlediğini öne süren Murat Atak, “Recep bıçakla Azize’yi öldürmüş. Onlara gittiğimde Azize’yi kanlar içinde yerde gördüm. Telefonum evde kalmıştı. Ambulans ve polisi arayın dedim. Tülay izin vermedi ‘Recep çok ceza alır’ dedi. Açıkçası ben de Azize’den kurtulmak istiyordum. Cesedin ortadan kaldırılması konusu konuşuldu. Tülay bir valiz getirdi. Cesedi denize atın dedi. Biz de Recep’le birlikte cesedi Konyaaltı sahilinde denizde 100 metre ileri taşıyarak suya batırdık. Tülay’ın tavsiyesiyle Azize’nin evi terk ettiği konusunda açıklamalarda bulundum. Bugün verdiğim ifadem dışında hiçbir ifademi kabul etmiyorum” dedi.



Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.