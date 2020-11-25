Aziz Yıldırım’ın korumasının silahı can aldı

İstanbul Tuzla’daki Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım’a ait Dearsan Tersanesi’nde önceki gün, koruma polisi A.Y.Y. tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada bir anda ateş alan tabancadan çıkan kurşun, odada bulunan tersane işçisi Kerim Karahan’ın (30) kalbine isabet etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Karahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Karahan’ın yakınları hastaneye akın etti. Baba Temel Karahan ve anne Emine Karahan, gözyaşına boğuldu. Kerim Karahan’ın kuzeni Seyit Çiçek, “Anlatılan şey, korumaların silah temizlemesi. Orası korumaların silah temizleme yeri değil. Savcıların bu olayı araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını istiyoruz” dedi. Gözaltına alınan koruma polisi A.Y.Y.’nin sorgusu ise sürüyor.