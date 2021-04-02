Azerbaycan’la pasaportsuz seyahat

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki dilli ‘Giriş-Çıkış Formu’ üzerine giriş-çıkış damgaları vuruluyor. Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün. Üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan’a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek. Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamıyor. Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Bakü'den İstanbul'a gelen Azerbaycanlı yolcular da kimlikli seyahatten mutlu olduklarını söyledi. Twitter hesabından “TekMilletİkiDevlet” etiketiyle bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!” dedi.

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