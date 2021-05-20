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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 21:18 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'a ait askeri helikopter, Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı

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Azerbaycan'a ait askeri helikopter, Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı

Azerbaycan'a ait askeri helikopter teknik arıza nedeniyle Giresun'un Tirebolu ilçesinde deniz kenarına zorunlu iniş yaptı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Azerbaycan'dan tatbikat için Amasya'nın Merzifon ilçesine giden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait 6 mürettebat taşıyan helikopterin teknik sebeple zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Herhangi bir yaralanma veya kaza kırımın söz konusu olmadığını belirten Ünlü, "Sahile zorunlu iniş yapmış, bir sıkıntı yok. Helikopterler iki taneymiş, diğeri Merzifon'a devam etmiş. 6 mürettebat Tirebolu'da, onları misafir edeceğiz." dedi.

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