Azerbaycan Zafer Bayramı ne zaman?

Azerbaycan Zafer Bayramı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Dağlık Karabağ Savaşı galibiyeti şerefine ilan edilen bayramdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 3 Aralık 2020 tarihli Zafer Bayramı ilanına ilişkin emriyle kabul edilmiştir.
2 Aralık'ta İlham Aliyev tarafından, Zafer Bayramı günü 10 Kasım olarak ilan edildi. 3 Aralık'ta, 10 Kasım gününün Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle zafer bayramı günü, 8 Kasım olarak değiştirildi. 8 Aralık'ta Aliyev'in önerisiyle Bakü Metrosu'nda yeni istasyonun adının "8 Kasım" olacağı açıklandı.