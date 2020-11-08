Şuşa nerede? Azerbaycan Şuşa kenti nerede? Şuşa harita üzerindeki konumu
Azarbaycan toprakları içerisinde yer alan ancak Ermeniler tarafından işgal altına alınan Şuşa kenti, 1992 yılından bu yana işgal altında yer alıyordu. Nüfusunun büyük çoğunluğunu Azerbaycanlı vatandaşların oluşturmasına rağmen baskıyla ele geçirilen kent, 28 yıl sonra Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından geri alındı. Peki, Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa kenti harita üzerinde nerede? İşte, merak edilen o bilgiler
Şuşa kenti, tam 28 yıl sonra Azerbaycan sınırları içerisine dahil edildi. Hukuken Azerbaycan'da yer alan ve Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetimi altına girmişti. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre şehir Ermeni işgalinden kurtarılarak yeniden Azerbaycan güdümüne alındı.
AZERBAYCAN ŞUŞA HARİTA ÜZERİNDE NEREDE?
Şuşa'nın harita üzerindeki konumu şu şekilde;
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle