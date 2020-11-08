Şuşa nerede? Azerbaycan Şuşa kenti nerede? Şuşa harita üzerindeki konumu

Şuşa kenti, tam 28 yıl sonra Azerbaycan sınırları içerisine dahil edildi. Hukuken Azerbaycan'da yer alan ve Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetimi altına girmişti. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre şehir Ermeni işgalinden kurtarılarak yeniden Azerbaycan güdümüne alındı.

AZERBAYCAN ŞUŞA HARİTA ÜZERİNDE NEREDE?

Şuşa'nın harita üzerindeki konumu şu şekilde;