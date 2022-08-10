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Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Nahçıvan için alternatif var

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#Ceyhun Bayramov#Azerbaycan#Nahçıvan
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Nahçıvan için alternatif var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara’da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

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Bayramov yaptığı açıklamada, “Karabağ bölgesinde yaşanan en son gerginliğin esas sebebi Ermenistan tarafının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi. Bunun yanı sıra somut olarak Ermeni silahlı unsurlarının Karabağ bölgesinden çıkarılması gerekiyordu. Ama Ermenistan bunu yapmadı ve bu bölgeden Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Bir askerimiz şehit oldu, biz de bunun üzerine operasyon başlattık ve Karabağ Bölgesi’nde düşmana sarsıcı darbeler indirildi. Ermenistan’a uyarımız bu provokasyonlara son vermesi ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi. 

İRAN ÜZERİNDEN...

Azerbaycan’ın batı reyonlarıyla Nahçıvan’ı birleştiren koridorun (Zengezur) açılması üçlü beyannamede vardı. Ermenistan’ın engellemesine karşı Aras Çayı üzerinden İran arazisi vasıtasıyla Nahcıvan’a geçmek gibi alternatifimiz de var” dedi.

 

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#Ceyhun Bayramov#Azerbaycan#Nahçıvan

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