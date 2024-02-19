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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Ankara#Azerbaycan#İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 12:10

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ankara'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da 7 Şubat'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminde yeniden seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gerçekleştirdi. Aliyev'in, Ankara'daki ilk ziyaret yeri Anıtkabir oldu. Aliyev'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti. Beraberindeki heyetle birlikle Aslanlı Yol'dan yürüyen Aliyev, üzerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yazan kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabiri ziyaret etti

İlham Aliyev için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev başkanlığında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Anıtkabiri ziyaret etti

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#Ankara#Azerbaycan#İlham Aliyev

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