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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geliyor

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#Azerbaycan#İham Aliyev#Ziyaret
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 23:48

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, 18-19 Şubat 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret, Azerbaycan’da 7 Şubat’ta icra edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Sayın Aliyev’in ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini teşkil edecektir. 19 Şubat Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır” ifadelerini kullandı.

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#Azerbaycan#İham Aliyev#Ziyaret

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