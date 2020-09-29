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DHA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 22:27 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Bayrağı Galata Kulesi’ne yansıtıldı

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Ermenistan ordusunun cephe hattında Azerbaycan mevzi ve sivil yerleşimlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Azerbaycan’a destek maksadıyla İstanbul’un simgelerinden olan Galata Kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Azerbaycan ile birlik ve beraberliğin göstergesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca gerçekleştirilen ve saat 20.15’te başlayan etkinlik saat 00.00’a kadar sürecek.

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