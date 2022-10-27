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Ayvalık Belediyesi'ne soruşturma

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#Ayvalık Belediyesi#Cebrail Gündoğdu#MLKP
Ayvalık Belediyesine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 18:27

İçişleri Bakanlığı'nca, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'na yardım ve yataklık edenlerin Ayvalık Belediyesi'ne ait şirkette çalıştıklarının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, Bursa'da 20 Nisan'da terör örgütü MLKP tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemin failleri arasında yer alan terörist Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık ilçesinde yardım ve yataklık eden, ikametlerinde barındırdıkları tespit edilerek, gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Tuğba E. ve Rana İ'nin, Ayvalık Belediyesi’ne ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde çalıştıkları belirlendi.

Umur Ö.'nün ise 2011- 2019 yıllarında Ayvalık Belediyesi’ne ait şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nca sorumlulukları bulunan Ayvalık Belediyesi ve belediye iştiraki Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi görevlileri hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın mülkiye müfettişi ve ticaret müfettişi tarafından müşterek yürütüldüğü öğrenildi. 

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Bursa'daki saldırının faillerinden Seda Baykan ve Dilek Arsu, 17 Eylül'de İzmir'in Dikili ilçesindeki operasyonda, Mehmet Mustafa Uzkar'a ait hücre evinde yakalanmıştı. Aynı evde kaldığı tespit edilen, terör örgütü MLKP'nin sözde Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim'de ele geçirilmişti.

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#Ayvalık Belediyesi#Cebrail Gündoğdu#MLKP

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