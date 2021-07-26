Aytunç Altındal’ın çocuklarına telif davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, araştırmacı ve yazar Aytunç Altındal 2013 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. İddiaya göre Aytunç Altındal, 2010 yılında bütün eserleri için Alfa Basım şirketiyle Eser Sahibi Telif Sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşme 25 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerliliğini korudu. Sözleşmeye göre Aytunç Altındal yayınlanmış tüm eserlerinin her türlü mali hakkını Alfa Basım şirketine devretti.

16 ESER İZİNSİZ BASILDI

Altındal’ın mirasçıları 2010 tarihli Eser Sahibi Telif Sözleşmesi’yle ilgili Alfa Basım şirketine dava açtı. Mahkeme, sözleşmenin 2020 tarihine kadar uzadığını, Alfa Basım şirketinin mali hakları kullanma yetkisinin olduğu gerekçesiyle Aytunç Altındal’ın mirasçılarının davasını reddetti. Ancak merhum Aytunç Altındal’ın mirasçıları Ahmet Mustafa Altındal, Zeyno Altındal, Emine Altındal Altuğ ve Destek Yapım Prodüksiyon şirketi sözleşmeye aykırı davranarak 16 adet eserini defalarca izinsiz şekilde bastırdı.

Alfa Basım şirketinin, izinsiz basımın engellenmesi için davalılara defalarca ihtarname gönderdiğinin anlatıldığı dilekçesinde şöyle denildi:

101 BİN TL TALEP EDİLDİ

“İhtarnamelere itibar etmeyen davalılar, Alfa Basım şirketinin izni olmadan, kötü niyetli, haksız ve yayıncılık kurallarına aykırı davranarak eserleri bastırmış, çoğaltıp yayınlamış ve piyasaya satışını gerçekleştirmiştir. Davalıların söz konusu eserleri kaç adet bastırdığı, bandrol aldırdığı ve kaç Türk lirasından satıldığı bilinmemektedir. Maddi zararımız mahkemece tespit edilecek bilirkişi raporu sonrası ortaya çıkacaktır. Davalıların bu eylemleri nedeniyle ciddi kâr kaybına uğrayan Alfa Basım şirketinin manevi hakları da ihlal edilmiştir. Eserlerin izinsiz şekilde yayınlanması nedeniyle şirket yetkilileri büyük üzüntü duymuş, manevi olarak çökmüştür. Türkiye’de ve dünyada tanınan köklü bir yayınevi olan Alfa Basım şirketinin manevi hakları ve ticari itibarları zedelenmiştir. Bu nedenle şimdilik bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz.”

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