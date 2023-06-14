Ayşenur’un katilinden pişkin savunma

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Eskişehir’de erkek kuaförü Hasan Fakıoğlu (22), geçen yıl 17 Aralık’ta, 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu (21) ile Tepebaşı ilçesindeki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada kadın kuaförü Çolakoğlu’nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Fakıoğlu, iddiaya göre tabancayla Çolakoğlu’nun başına 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Fakıoğlu, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Evde bulunan arkadaşı Muhammet Ali F. (21) ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Ayşenur Çolakoğlu’nu 4 kez başına ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Fakıoğlu hakkında ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ‘ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer şüpheli Muhammet Ali F. hakkında ise ‘yardım etme’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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‘SİLAHI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTIM’

Sanık Hasan Fakıoğlu iddianamede yer alan ifadesinde, “Ayşenur aldatıldığını düşündüğü için kriz geçirdi. Yatağın altında bulunan silahı eline aldı. Ayşenur’un elinden silahı almaya çalıştığım sırada silah seri şekilde ateşlendi. Olay kazaen oldu. Son bir haftadır Ayşenur’a ulaşamadığım dönemde ‘Beni niye aramıyor, öldüreceğim’ diye konuştum. Ancak bunları esprisine söyledim” ifadelerini kullandı.