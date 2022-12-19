Ayşenur’u katlettiler

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Eskişehir Tepebaşı’nda yaşayan Hasan Fakıoğlu (21), önceki gece, bir süredir sevgili olduğu Ayşenur Çolakoğlu (21) ile bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede buluştu. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Hasan Fakıoğlu, tartışma sırasında tabancayla Ayşenur Çolakoğlu’nu başından vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çolakoğlu, hastaneye kaldırıldı. Ayşenur Çolakoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SAVUNMA YİNE AYNI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan soruşturmada Ayşenur Çolakoğlu’nun sevgilisi Hasan Fakıoğlu ile evde bulunan arkadaşı M.F. gözaltına alındı. İfadesi alınan katil zanlısı Hasan Fakıoğlu ve M.F. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hasan Fakıoğlu çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Fakıoğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorusu üzerine “Beni aldattığını düşündüm, kazayla öldü” dedi.