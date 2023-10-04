Ayşenur Arslan ifade verdi: Sözlerim yanlış anlaşıldı

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Ayşenur Arslan, Sarıyer’deki evinden polis eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda şüpheli olarak ifade veren Ayşenur Arslan özetle şunları söyledi: “Cümlelerim, gelinen noktada her ne kadar maksadını aşmış olsa da işaret etmek istediğim nokta şu idi; görevine yeni başlayan İçişleri Bakanı’nın, son zamanlarda koordinesinde üst üste gerçekleştirilen ve suç örgütlerine ağır darbeler vuran operasyonlar sonrasında, kendisine yönelik bir mesaj olabilir düşüncesi bende hasıl oldu. Eylemin gerçekleştirilme biçimini düşünerek acaba birtakım suç odakları benzetme yaparak emniyet teşkilatına ve İçişleri Bakanlığı’na sindirme maksatlı mesaj veriyor olabilirler diye düşündüm. Sıklıkla tereddüt etmeden terör örgütü olarak nitelendirdiğim PKK dahil hiçbir terör örgütünün propagandasını yapmam mümkün değildir. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır.”

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‘EKRAN ORUCUM VAR’

Savcılıktaki ifadesinin ardından basına açıklama yapan Arslan, “Ekran orucum var bir süreliğine. Kendimi anlattım, maksadımın asla terör propagandası olmadığını anlattım. Gözaltına alınmamışım, dolayısıyla gözaltı prosedürleri olmadan geldim” dedi.