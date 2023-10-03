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Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

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#Ayşenur Arslan#Soruşturma#ANKARA
Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 09:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

RTÜK'TEN İNCELEME

Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu ahlaksız terör sevici zihniyete ve ekranlardaki bu ucube yorumlara tahammül etmemiz mümkün değildir. Kahraman polisimizin refleksleri ve erken müdahalesi ile olası bir katliamın engellenmesine adeta üzülen bu sapkın zihniyete tüm milletimiz gibi biz de karşıyız. Bu hastalıklı sözlerin yayınlandığı Halk TV ve ilgili kişi hakkında gerekli inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. 

 

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#Ayşenur Arslan#Soruşturma#ANKARA

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