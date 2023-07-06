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Ayşegül Şimşek'i katletmişti! Eski eşin cezası belli oldu

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#Antalya#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 17:19

Antalya'da eski eşi Ayşegül Şimşek'i (33) bıçaklayarak öldürmüştü. Erhan Onur Eldemir (40), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi.

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Olay, 12 Şubat'ta Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda bilet satışı yapan Ayşegül Şimşek, iş dönüşü servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir ile karşılaştı. İddiaya göre, bir süre bağırıp, hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek'i bıçaklayarak yaraladı. Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Erhan Onur Eldemir ise teslim oldu, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Erhan Onur Eldemir, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşma salonunda Ayşegül Şimşek'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında son savunmasını yapan sanık Eldemir, “6 yıldır aynı yastığa başımı koyduğum, çocuğumun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığım için pişmanım. Şahsına ait hiçbir kıskançlığım olmamıştır. Ailesinden özür diliyorum. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Erhan Onur Eldemir hakkında 'tasarlayarak boşanmış olduğu eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Heyet sanığın cezasında indirim uygulamadı.

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'EKSTRA AĞIR CEZA ALMASINI TALEP EDECEĞİZ'

Duruşma sonrasında Şimşek ailesi ve avukatları, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukat Semih Altın, “Mahkeme indirim uygulamadı ve adalet yerini buldu. Sanık zaten hiçbir indirimi hak etmiyordu ve gereken ceza gereken şekilde verildi. Adalet tesis edildiği için vicdanen de çok mutluyuz. Sanık hak ettiği cezayı aldı ama tecavüz ile ilgili kısımdan da daha fazla ceza bekliyoruz. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunarak gizli tanıklarımızın dinlenmesini, tecavüz olayının açığa çıkmasını ve ekstradan ağır ceza alarak adaletin yerini bulacağından şüphemiz yok" dedi.

Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek, "adalet yerini buldu. Bu benim acımı söndürmez, geri getirmez ama o rahat uyusun, kemikleri sızlamasın, kanı yerde kalmasın. Çocuk her gün sabah kalkıyor, 'Annem gelecek çay içeceğiz yemek yiyeceğiz' diyerek sofraya bardak koyuyor. Ağlamadığı gün yok. Annesini bekliyor. Bayramda annesinin mezarı başında 'Anneciğim seni kim öldürdü' diyerek ağladı" diye konuştu. Baba Ruşen Şimşek ise “Bir tek benim kızım için değil, bütün kız çocuklarının hakkını savunuyorum. Adalet yerini buldu. Arkamızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çocuğa biz gül gibi bakıyoruz" dedi. (DHA)

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#Antalya#Polis#Şiddet

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