Ayrı dinler bir arada... Midyat yılda 6 bayram kutluyor

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Midyat Belediyesi Sosyal Tesisi’nde yapılan törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, İlçe Müftü Vekili Nurullah Nur, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Midyat Kiliseleri Papazı İshak Ergün, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, HÜDA PAR İlçe Başkanı İsa Altunkaynak, kurum amirleri, iş adamları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DİNLER-DİLLER ŞEHRİ

Kaymakam Ahmet Solmaz, farklı dinlere mensup insanların yaşadığı ilçede yılda 6 bayramın kutlandığını belirterek şöyle dedi: “Dinler ve diller şehri Midyatımızda bugün Müslümanların Kurban Bayramı’nı eda ediyoruz. İlçemizde yıl boyunca toplamda 6 bayram kutluyoruz. İki tanesi Süryani vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi Ezidi vatandaşlarımızın bayramı, iki tanesi de biz Müslümanların bayramı. Bugün de Müslüman alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı’nı yine hep birlikte coşkuyla bir arada kutlamış bulunduk. Herkesin bayramı kutlu olsun.”