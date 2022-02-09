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Aynı mahkemede 6 ay içinde 2 zıt karar

#İzmir#İzmir Bölge Adliye Mahkemesi#Hırsızlık
Aynı mahkemede 6 ay içinde 2 zıt karar

İzmir'de eski gelininin evinde hırsızlık yaptığı ileri sürülen Aysen G. (59) ile aralarında yeni gelini Farıda G.'nin (36) de bulunduğu 5 şüpheliyle ilgili İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, önce yerel mahkemenin hapis cezası kararını onadı, ardından da şüphelilerin itirazıyla dosyayı yeniden inceleyip bu kez zıt kararla sanıkların beraatine hükmetti. Gerekçeli kararda şikayetçi Cansu Y.'nin (37) eşyaların kendisine ait olduğuna ve evde ziynet eşyalarının da bulunduğuna dair delil sunamadığı belirtildi.

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Olay, 14 Temmuz 2018'de Konak ilçesi, Yeni Mahalle, 805'inci Sokak'ta meydana geldi. 12 yıl evli kalan Gökhan G. ile Cansu Y. anlaşmalı boşandıktan sonra bir süre aynı evde yaşadı. Mahkemenin 2 çocuğunun velayetini babaları Gökhan G.'ye vermesiyle Cansu Y. evden taşınma kararı aldı. Cansu Y. taşınmadan bir süre önce Çeşme'ye tatile gitti. Bu sırada bir arkadaşı mesaj atıp evine birilerinin girdiğini ve eşyalarının götürüldüğünü söyledi. Bunun üzerine Cansu Y., tatilini yarıda kesip döndü. Evde bazı eşyaların olmadığını fark eden Cansu Y., eski kayınvalidesi ve eşiyle yanlarındaki birkaç kişinin eşyalarını çaldığını iddia edip avukatı aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından kayınvalide Aysen G., oğlu Gökhan G., kızı Sevgi Ö. (42) ve Gökhan G.'nin yengesi Gülçin G. (33) ile yeni eşi Farıda G. hakkında 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından iddianame hazırlandı.

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'EŞYALARI BEN ALDIM, KİRAYI DA BEN ÖDÜYORDUM'

İzmir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cansu Y., evdeki bazı beyaz eşyalarla mobilyaların götürüldüğünü, ayrıca 6 bilezik, 3 bin 500 lira nakit ve 1 çeyrek altının alındığını, toplam 35 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Aysen G. ise evin kira sözleşmesinin kendi üzerine yapıldığını, kira ücretini de kendisinin ödediğini, evin çok kötü koktuğunu ve bu nedenle komşulardan şikayet geldiğini ifade ederek, söz konusu kokuya neden olan bazı kırık ve bozuk eşyaları çöpe attıklarını belirtti.

Aysen G., çalındığı iddia edilen eşyaların da kendisinin satın aldığı eşyalar olduğunu anlattı. Gökhan G. ise boşandığı eşi Cansu Y.'nin evi terk ettiğini ve kullanmadığını belirtip, "Ev uzun bir süre boş kaldı. Komşular evde ağır koku var diyerek bizi muhatap alıp şikayetlerini bildirdi. Kira borcu da bize biriktiği için evi tahliye etmek istedik, değerli bir şey de yoktu. Evde sağlam eşya bile kalmamıştı. Gidip evi temizledik" dedi.

Yerel mahkeme, 5 sanık hakkında da 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 10 ay olmak üzere toplamda 5'er yıl hapis cezası verdi.

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'EŞYALARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNA DAİR DELİL YOK'

Aysen G. ve avukatının şikayetiyle dosya İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi, 9 Nisan 2021'de yerel mahkemenin kararını onadı. Ancak sanıkların avukatının İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na itirazıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21'nci Ceza Dairesi dosyayı yeniden değerlendirdi ve kararı bozarak 14 Ekim 2021'de bu kez sanıkların beraatine hükmetti.

Açıklanan gerekçeli kararda gerek sanıkların gerekse tanıkların beyanlarından, sanıkların eve girdikleri ve bir kısım eşyaları aldıkları konusunun tartışmasız olduğu, yine sanıkların savunmalarına, Cansu Y.'nin iddialarına, özellikle de tanık D.B.'nin beyanına göre Cansu Y.'nin kişisel eşyalarını alıp evi terk ettiği belirtildi. Ayrıca ev sahibi H.B.'nin kira bedelinin ödenmemesi üzerine ulaştığı Aysen G. ile diğer sanıkların evi temizleyip, kokan eşyaların bazılarını atıp, anahtarı teslim ettikleri vurgulandı. Cansu Y.'nin ise eşyalarının kendisine ait olduğuna ve evde ziynet eşyalarının da bulunduğuna dair bir delil sunamadığına da yer verildi.

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'SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEYECEK'

Cansu Y.'nin avukatı Efe Alper, karara tepki göstererek, "Aynı ceza dairesi, aynı delil durumu ifadelerle bir karar veriyor ve karşı tarafın itirazı üzerine istinaf savcılığı kararı kaldırınca bu sefer tam tersi bir karar veriyor. Bunu anlamak mümkün değil. Biz karara itirazımızı yaptık ve dosyayı Yargıtay'a gönderdik. Artık son sözü Yargıtay söyleyecek" dedi.

 

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#İzmir#İzmir Bölge Adliye Mahkemesi#Hırsızlık

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