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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 23.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldi

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Aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldi
Aynı kavşakta her gün yaşanan benzer kazalar vatandaşları tedirgin ederken, vatandaşlar art arda yaşanan kazalar sebebiyle tedirgin olduklarını dile getirdi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Kezban Ö. idaresindeki 16 KBE 20 plakalı otomobil ile Vehbi D. idaresindeki 16 KND 15 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada kadın sürücü hafif şekilde yaralandı. Aynı bölgede her gün benzer kazaların yaşanması vatandaşları tedirgin ederken, yaşanan kazaların sebebinin aşırı hız ve kural ihlallerinden kaynaklandığı bildirildi.

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