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Gündem
Adem VAROL-Ali AKSOYER / DHA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Aynı gün 6 kişiyi bıçaklayan saldırgandan kan donduran ifade: Joker’e benzemek istedim

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Aynı gün 6 kişiyi bıçaklayan saldırgandan kan donduran ifade: Joker’e benzemek istedim

İSTANBUL Şişli’de 26 Şubat Cuma günü öğle saatlerinde, kar maskeli ve kamuflaj giyimli Afgan Ahmad Samir H., sokakta yürürken Nijerya uyruklu Solomon Anyadike’yi göğsünden ve bacağından ‘sustalı’ diye tabir edilen bıçakla yaraladı. Saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, yaralanan Solomon Anyadike hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra Ahmad Samir H., alışverişe çıktığı öğrenilen Gana uyruklu Abdulkarim Issaka’yı da bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Hemen ardından cadde üzerinde bulunan Nijerya uyruklu Alphonsesus Chioguze’yi (33) yarım saat geçmeden Sierra Leona uyruklu Solomon Santos Conteh (25) ve arkadaşı Gine uyruklu Abuoubacar Bangaura’yı bıçaklayarak yaraladı. Olaydan bir saat sonrasında ise, sokak arasında yürüyen Necip Ağıl’ın (30) arkasından yaklaşarak boğazından yaraladı.

Aynı gün 6 kişiyi bıçaklayan saldırgandan kan donduran ifade: Joker’e benzemek istedim

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 kişiyi yaralayan şüpheliyi Beyoğlu’nda yakaladı. Şüphelinin Emniyet’teki ifadesinde, “Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim” dediği öğrenildi. Şüpheli, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Ahmad Samir H.’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından kaydı olduğu da öğrenildi.

 

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