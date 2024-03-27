Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetmişti... Cenazede yürek yakan anlar! Anne ve bebeği aynı tabutta...

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Kaza, dün öğle saatlerinde, Dörtyol-Payas kara yolunda Özerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sağanak nedeniyle Ş.K.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 31 AGU 531 plakalı TIR, karşı şeride geçti. Bu güzergahta giden 31 AJP 037 plakalı otomobil de TIR'a çarptı.

Otomobilin sürücüsü Mehmet Sönmez (40) ile eşi Zeliha Sönmez (37), çocukları Eray (13) ve Ecrin Sönmez (1) ile kayınpederi Zeki Kara (63) ve kayınvalidesi Döndü Kara (62) hayatını kaybetti.

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Sürücünün çocuklarından yaralanan Melek Su Sönmez (8), ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü Şükrü K. ise gözaltına alındı.

ANNE VE BEBEĞİ AYNI TABUTTA

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde süratle gelen TIR'ın aniden sola dönmesi sonucu kazanın yaşandığı ve TIR'ın devrildiği yer aldı.

Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin Payas Asri Mezarlığı ve Şehitlik Camisi'ndeki cenazelerinde, Zeliha ve bebeği Ecrin Sönmez aynı tabuta koyuldu. Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından yan yana açılan mezarlarda, son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazede gözyaşı döken ailenin yakınları, mezarlara karanfil bıraktı. Öte yandan TIR şoförü Şükrü K.'nin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.