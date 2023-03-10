AYM’den HDP’ye iki ‘sandık sinyali’

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına geçici bloke kararını kaldırdı. HDP, Hazine yardımı alabilecek. Mevzuata göre HDP’ye bu yıl seçim yılı olduğu için 539.5 milyon TL Hazine yardımı yapılacak. HDP’ye geçici bloke kararı olmasaydı, 10 Ocak’ta 179.8 milyon Hazine yardımı yapılacaktı. Seçim sürecinde kritik önem taşıyan karar kılpayı farkla 8’e karşı 7 oyla ve oyçokluğuyla alındı. Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ile Muhterem İnce karşı oy kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması talebiyle açtığı davada, partinin “Terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı” gerekçesiyle Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemişti. AYM, 5 Ocak’ta HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına tedbiren geçici bloke konulmasına karar vermişti.

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AYM HDP’NİN SAVUNMASINI 1 AY ERTELEDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP’nin sözlü savunmasının 14 Mart yerine 11 Nisan’da yapılmasına karar verdi. Ertelemeye ilişkin kararda 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri ve OHAL kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gerekçe gösterildi.

Siyasi partiler, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) son kesin aday vekil listelerini 10 Nisan’da verecek. HDP’li yetkililer ise kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da, Yüksek Mahkeme Heyeti önünde yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması talebiyle AYM’de açılan davada süreç devam ediyor.

HDP’li yetkililerin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun, AYM üyelerine dağıtılmasının ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan, kapatma davasının görüşüleceği toplantı için bir gün belirleyecek. AYM üyeleri belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşerek karara bağlayacak.

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SP’Lİ ÇEBİ: MÜCAHİT KILIÇDAROĞLU

Saadet Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ümit Çebi, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için “Mücahit” nitelemesinde bulundu. Paylaşımı sosyal medyada Trend Topic (TT) oldu.

Çebi, sosyal medya hesabından, “13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor mücahit Kılıçdaroğlu” dedi. Paylaşımına gelen tepkilere, “Bu ruha mücahit denir” diye karşılık veren Çebi, “Dayı sen ne içiyorsun?” diyen bir takipçisine de, “Belediye suyu” yanıtını verdi. Çebi, “Birisi abi dediği kişiye yıllar sonra Bay Temel ve elini sıkmam, elim kirlenir diyerek hakaret ederken, birisi ise CHP grup toplantısında CHP’lilere bilge başkanı anlatıyor. Hem de nasıl bir anlatma. Sonra da neden Erdoğan’a karşısınız?Nedenini 13. Cumhurbaşkanı’ndan öğrenin”dedi.