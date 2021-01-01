Aylin Hoca’ya veda

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer’in cenazesi dün Soğanlık Gasilhanesi’ndeki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazı için Maltepe 122 Evler Camii’ne getirildi. Cami içerisindeki törene, pandemi önlemleri nedeniyle sadece yakın akrabaları alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

‘YAVRUM SANA NE OLDU’

Camiye gelen Aylin Sözer’in annesi Safiye ve babası Ayhan Sözer, güçlükle ayakta durdu. Cami avlusunda yürüyen baba fenalaşınca yakınları tarafından bir banka oturtuldu. Annesi Safiye Sözer ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağladığı sırada kalbini tutan Ayhan Sözer’i, yakınları sakinleştirdi. Baba Sözer, “Kızım yavrum, sana ne oldu böyle? Sana ne yaptılar” diyerek gözyaşı döktü. Anne Safiye Sözer ise “Kızım ne yaptılar sana? Seni nasıl öldürdüler, nasıl kıydılar?” diyerek ağladı.

Bu sırada Aylin Sözer’in oğlu 22 yaşındaki Arda Çapan, dedesinin koluna girdi. Çapan da gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının tabutunun üzerine kırmızı örtü bırakan Nilay Sözer, “Ablamı defnedeceğiz. Ama öncelikle onun için bir hukuk mücadelesi vereceğim. Bu davanın peşini bırakmayacağım. Bu olay katilin yanına kalmayacak” dedi.

PAPATYALARLA UĞURLANDI

Dr. Aylin Sözer için camiye beyaz papatyalar getirildi. Sözer’in yakınları papatyaları törene katılan akrabalarına dağıttı. Sözer’in üniversiteden eğitimci arkadaşları “O beyazı çok severdi. En sevdiği çiçek beyaz papatyaydı. Okuldaki odasında her zaman papatya bulunurdu. Bu yüzden beyaz papatya ile uğurlamak istedik” dedi. Aylin Sözer’in cenazesi, camideki törenin ardından Gülsuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.