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Aylardır suçunu kabul etmemişti! 13 yıl sonra ortaya çıkan cinayetinin 3 şüphelisi tutuklandı

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#Muğla#Cinayet#Tutuklama
Aylardır suçunu kabul etmemişti 13 yıl sonra ortaya çıkan cinayetinin 3 şüphelisi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 21:52

Denizli’den 13 yıl önce inşaatlarda çalışmak üzere gittiği Muğla’da ortadan kaybolan Bayram Tosun’u öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca ve kayınbirader tutuklandı. Aylardır cinayeti kabul etmeyen koca, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Bayram Tosun’u öldürdüğünü itiraf etti.

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Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan‘ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı.

Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun’u öldürdükten sonra attıkları Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile kadavra köpeği Sima ile çevrede arama çalışmasına katıldı.

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Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun’un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler üzerinde DNA testi yapılacağı ve Bayram Tosun’a ait olup olmadığının kesinleşeceği bildirildi.

SAVCIYA İTİRAF ETTİ

Bir anda ortadan kaybolan Bayram Tosun olayıyla ilgili gözaltı süreleri dolan, Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan‘ın kardeşi Kemal Biçe geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Daha önceden cinayeti işlediklerini itiraf eden Keziban Turhan ve kardeşi Kemal Biçe ifadelerini değiştirmezken; aylardır katıldığı TV programı ve sonrasında iddiaları ret eden Veysel Turhan’ın da savcılık sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenildi. Bayram Tosun’un eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenince onu öldürmek için plan yapan Veysel Turhan’ın, inşaat işi yalanıyla Muğla'ya çağırdığı Tosun’u tabancayla öldürdükten sonra dere yatağına gömdüklerini kabul ettiği bildirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından ‘Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Muğla#Cinayet#Tutuklama

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