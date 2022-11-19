Ayla’nın kahramanlarından: Kore Gazisi veda etti

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'AYLA’ filmine de konu olan ve Kore Savaşı sırasında tanıştığı Koreli minik kıza bakan askerlerden 94 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk vefat etti.

Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk, Ayla ismini verdikleri minik kız Eunja Kim’i Kore Savaşı’nın olduğu bölgede yol kenarında buldu. Sivil hayatında terziydi. Ayla üşüdüğü için ona yeşil bir battaniyeden kaban yaptığını ve giydirdiğini söylemişti. Bu davranışı sonrası Öztürk’ün söylediğine göre hikâyenin ana kahramanı emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği kendisine teşekkür etti.

İSTANBUL’DA TÖREN

Öztürk 15 gündür çoklu organ yetmezliğinden tedavi altındaydı. Cenazesi dün Şişli’deki Afet Yola Camisi’nden kaldırılarak Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha katıldı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Güney Kore Başkonsolosluğu çelenk gönderdi.

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KIZI: AYLA’NIN HİKÂYESİYLE BÜYÜDÜK

Kore Gazisi Mehmet Ziya Öztürk’ün kızı Sevilay Öztürk, “Babam Kore anılarını özellikle Ayla ile olan anılarını biz çocukken anlatırdı. Babam askerden önce terzi kalfasıydı. Anlattığı hikâyelerin birindeyse Ayla soğuk havadan dolayı üşüyor, bunun üzerine babam Ayla’ya battaniyeden bir kaban yapıyor. Ayla filmini ise gördüğümüzde çok şaşırdık. Babam başta izlemek istemedi. Ona ben izletmiştim çok duygulandı. Beraber bize anlattığı hikâyeleri sinemada izledik. Ayrıca babam yıllar sonra Ayla ile görüşen gazilerden biriydi. Ölmeden birkaç sene önce Ayla’yı tekrar gördü” dedi.

FİLM OLMUŞTU

Minik AYLA ve Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin savaş alanında yürekleri ısıtan hikâyesi, yıllar sonra filme çekildi. Dilbirliği ve Ayla yıllar sonra buluşturulurken hikâyeleri de yine Kore ve Türk ortak yapımıyla filme alındı.