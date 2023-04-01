AyÄ±n Biri Kilisesi'nde metrelerce kuyruk

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Fatih HacÄ± KadÄ±n Mahallesi'nde Vefa Kilisesi olarak da bilinen AyÄ±n Biri Kilisesi ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. AyÄ±n birinin hafta sonuna denk gelmesiyle sabah erken saatlerden itibaren kilisenin Ã¶nÃ¼ne gelenler, uzun kuyruklar oluÅŸturdu.

Rivayete gÃ¶re, her ayÄ±n birinde edilen dualarÄ±n kabul olduÄŸu kiliseye gelenler dakikalarca sÄ±ranÄ±n kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyiÅŸin ardÄ±ndan iÃ§eriye girenler, anahtar ve kilisenin altÄ±ndan Ã§Ä±kan ayama suyundan alÄ±p dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktÄ±klarÄ± mumlarÄ±n ardÄ±ndan kiliseden ayrÄ±ldÄ±.

"Ä°LK DEFA GELDÄ°M SAÄžLIK DÄ°LEYECEÄžÄ°M"

Ä°lk defa dilek dilemeye gelen Natalia Didebashwili kiliseye saÄŸlÄ±k dilemek iÃ§in geldiÄŸini sÃ¶yledi. Didebashwili, â€œBugÃ¼n tutulan dileklerin kabul olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yorlar. Ama her gÃ¼n aÃ§Ä±k. Zaten kilisenin adÄ± AyÄ±n Biri, anahtar meselesi de oradan geliyor. Bir saatten fazladÄ±r bekliyoruz. Normalde daha kalabalÄ±k oluyor ama ÅŸimdi ramazan olduÄŸu iÃ§in daha sakin. SaÄŸlÄ±k dileyeceÄŸim. DÃ¼nyada huzur olsun, barÄ±ÅŸ olsun, saÄŸlÄ±k olsun dÃ¼nyada daha Ã¶nemli bir ÅŸey var mÄ±" dedi.Â

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"PERÅžEMBE GÃœNLERÄ° DE AÃ‡IK AMA AYIN 1'Ä°NDE GELMEYÄ° TERCÄ°H EDÄ°YORUM"

Kiliseye 3 aydÄ±r her ayÄ±n 1'inde geldiÄŸini ve dilek tuttuÄŸunu sÃ¶yleyen MÃ¼jgan Ã‡Ä±nar ise â€œBildiÄŸim kadarÄ±yla PerÅŸembe gÃ¼nleri de aÃ§Ä±k ama ben her ayÄ±n 1'inde gelmeyi tercih ediyorum. Burada birlik bilincinden dolayÄ± insanlarÄ±n hepsi birlikte dua ettiÄŸinde oluÅŸan enerjiden faydalanmak iÃ§in geliyorum. BugÃ¼n cumartesi ve hava gÃ¼zel o yÃ¼zden bu kadar kalabalÄ±k. Ã–nceki aylarda hava soÄŸuk olduÄŸu iÃ§in insanlar Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼" ifadelerini kullandÄ±.

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