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Ayıları uyku tutmadı: Uludağ'a gelip vatandaşlara saldırdılar

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#Bursa#Uludağ#Ayı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 09:42

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen tatilcilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ayılar daha sonra bölgedeki restoran sahipleri tarafından ekmekle beslendi.

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Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.

Ayıları uyku tutmadı: Uludağa gelip vatandaşlara saldırdılar

Ormandan Sarıalan'daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Ayıları uyku tutmadı: Uludağa gelip vatandaşlara saldırdılar

Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyle yediler.

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Ayıları uyku tutmadı: Uludağa gelip vatandaşlara saldırdılar

Ayıları uyku tutmadı: Uludağa gelip vatandaşlara saldırdılar

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#Bursa#Uludağ#Ayı

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