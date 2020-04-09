Ayhan Sümer kimdir? Ünlü yazarın kardeşi 90 yaşında hayata gözlerini yumdu

Ayhan Sümer, 1930 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Din adamı Mustafa Sümer’in oğlu olan Ayhan Sümer, Ankara ticaretinde öne çıkmış bir isimdir. Diğer kardeşleri ünlü Yazar Adalet Ağaoğlu, tiyatro sanatçısı Güner Sümer ve Doktor Cazip Güner de kendi mesleklerinde isim yapmıştır.

Başkent Ankara Meclisi kurucularından ve Onursal Başkanı olan Ayhan Sümer, Nallıhan Vakfı Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde de uzun süre yönetcilik, başkanvekilliği, başkan yardımcılığı yapan Ayhan Sümer tekstil sektöründe Ayhan Mağazası’nın sahibi olarak ticarette öne çıkmıştır.

Ayhan Sümer babasının işlerini üstlenerek ticarete atılmış, Ankara’nın merkezi Atatürk Bulvarı ve Yenişehir’in kuruluş yıllarına tanıklık etmiştir. Bu dönemde Ulus Semtindeki mağazasını Kızılay’a taşımıştır. Üç kuşak Ankaralıları giydiren Ayhan Mağazasında her gün öğleden sonra piyano eşliğinde alışveriş keyfi yaşatmıştır.

50 yıl boyunca Ziya Gökalp Caddesi’ndeki mağazada ticaret yapan Sümer, son yıllarda kurucusu olduğu Nallıhan Vakfı aracılığı ile öğrencilere burs verirken, eşi ve babası adına yaptırdığı okullarla kendisini eğitime adamıştı.