Ayhan Bora Kaplan'ın kara parasını aklayan şüpheli tutuklandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan’ın elebaşı olduğu suç örgütünün kanuna aykırı faaliyetlerle kazandığı paraları başka kişilerin üzerine kayıtlı şirketler aracılığıyla akladığını belirledi.

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Operasyon için harekete geçen ekipler, icra ettikleri eş zamanlı operasyonda söz konusu şirketlerin sahibi K.T Hakbilir, A.A. ve V.M.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan K.T. Hakbilir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.