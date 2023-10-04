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Ayhan Bora Kaplan'ın kara parasını aklayan şüpheli tutuklandı

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#Ayhan Bora Kaplan#Kara Para#Çete
Ayhan Bora Kaplanın kara parasını aklayan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 17:34

Ankara'da elebaşı Ayhan Bora Kaplan olan organize suç şebekesinin kanuna aykırı faaliyetlerle kazandığı paraları akladıkları şirketin sahibi gözaltına alındı. Şirket sahibi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ayhan Bora Kaplan’ın elebaşı olduğu suç örgütünün kanuna aykırı faaliyetlerle kazandığı paraları başka kişilerin üzerine kayıtlı şirketler aracılığıyla akladığını belirledi.

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Operasyon için harekete geçen ekipler, icra ettikleri eş zamanlı operasyonda söz konusu şirketlerin sahibi K.T Hakbilir, A.A. ve V.M.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan K.T. Hakbilir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#Ayhan Bora Kaplan#Kara Para#Çete

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