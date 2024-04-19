Ayhan Bora Kaplan ve ailesine yeni dava... Zenginliğini sünnet düğünlerine bağladı

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Hazırlanan iddianamede Kaplan, eşi, üç kardeşi, eniştesi ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 38 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan ceza istendi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, “kara para aklama”ya atıfta bulunularak Al Capone benzetmesi yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan, yeni dava kapsamında alınan ifadesinde gelirindeki artışın nedenini, şans oyunlarından kazandığı para ve sünnet olan 2 oğlu için takılan para ve takılar olduğunu iddia etti