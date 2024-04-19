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Ayhan Bora Kaplan ve ailesine yeni dava... Zenginliğini sünnet düğünlerine bağladı

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#AYHAN Bora Kaplan#Kara Para Aklama#Sünnet Düğünleri
Ayhan Bora Kaplan ve ailesine yeni dava... Zenginliğini sünnet düğünlerine bağladı
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

AYHAN Bora Kaplan’ın suç örgütü liderliği suçlamasıyla Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan ve yakın çevresi hakkında yeni bir dava açtı.

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Hazırlanan iddianamede Kaplan, eşi, üç kardeşi, eniştesi ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 38 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçundan ceza istendi. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, “kara para aklama”ya atıfta bulunularak Al Capone benzetmesi yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan, yeni dava kapsamında alınan ifadesinde gelirindeki artışın nedenini, şans oyunlarından kazandığı para ve sünnet olan 2 oğlu için takılan para ve takılar olduğunu iddia etti

 

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#AYHAN Bora Kaplan#Kara Para Aklama#Sünnet Düğünleri

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