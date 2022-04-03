Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydınlılar sahura 'Davulcu Teyze' ile uyanıyor

#Aydın#Ramazan#İncirliova
Aydınlılar sahura Davulcu Teyze ile uyanıyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Portakal Özen (67), 10 yıldır ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek Aydınlıları sahura kaldırıyor. Mahallenin 'Davulcu Teyze' dediği Özen, sağ olduğu sürece ramazan davulu çalmaya devam edeceğini söyledi.

Haberin Devamı

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Portakal Özen'in 10 yıl önce oğlu, bir suçtan kısa bir süre cezaevine girdi. Eşi de 35 yıl önce ölen Özen, pazar yerinde tekstil ürünleri satmanın yanı sıra ramazan ayında da aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için davul çalmaya başladı. 10 yıldır her ramazan ayıda sokakları maniler söyleyerek gezen Özen, mahalle sakinlerinin 'Davulcu Teyze'si oldu.

Gecenin karanlığında yaklaşık 3 saat davul çalarak mani okuyan Portakal Özen, pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği ramazan davulu çalma işine bu yıl yeniden başladı. İlerleyen yaşına rağmen eline aldığı tokmağı, omzuna aldığı davula vurarak ilk sahurda sokak sokak dolaşarak, "Kalkar mısın, kalkar mısın/ Şu kapıdan bakar mısın/ Davulcu geldi kapınıza/ Bahşişleri atar mısın/ Davulumun yediği tura/ Çok yoruldum vura da vura/ Ramazan geldi mübarek ola/ Bayramınız kutlu ola” diyerek maniler okudu."

Haberin Devamı

Portakal Özen, "Her ramazanda 3 saat davul çalıp, maniler söyleyerek geziyorum. Ezan okunmaya saatlerine kadar davul çalıyorum. Sağ olduğum sürece de ramazanda davul çalmaya devam edeceğim" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Ramazan#İncirliova

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy