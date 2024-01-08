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Aydın'daki 'yeşil reçete' operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında doktor ve eczacı kalfaları var

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#Aydın#Nazilli#Yeşil Reçete
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 16:18

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip, piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan doktor, hastane çalışanı, eczacı kalfalarının da aralarında olduğu 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun yeşil reçeteyle satılan ilaçları yazdığı ihbarıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Aralarında 1 doktor, 2 hastane çalışanı ve 2 eczacı kalfası da olan şüphelilerin yeşil reçeteyle satılan ilaçları, usulsüz reçete ve rapor düzenleyip piyasaya sürdükleri ve sattıkları tespit edildi.

Ekipler, 5 Ocak sabah saatlerinde Nazilli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktor R.Ü.G. olmak üzere G.Ö., V.G., H.C., Ş.K., İ.K., B.T., C.D. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerden D.U. ise aynı gün akşam saatlerinde Didim ilçesinde yakalandı. 10 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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#Aydın#Nazilli#Yeşil Reçete

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