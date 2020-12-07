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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 70 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, bir şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 30 Kasım -7 Aralık 2020 tarihleri arasında 58 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 70 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan operasyonlarda 98,73 gram Esrar, 489,68 gram Metamfetamin, 9 adet Sentetik Ecza, 4,64 gram Sentetik Kannabinoid, 3 adet Ectasy ve 33 adet diğer sentetik haplar ele geçirildi.

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