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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi tutuklandı

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Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişi tutuklandı
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Aydın il genelinde güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 19-25 Ekim tarihleri arasında, toplam 113 olay ortaya çıkarıldı. 127 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlar kapsamında, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli de tutuklandı. Operasyonlarda 183,96 gram esrar, 74,46 gram metamfetamin, 76 gram kubar esrar, 11,47 gram sentetik kannabinoid, 21 adet sentetik ecza, 6,66 gram toz esrar, 75,29 gram eroin, 5, 30 gram kokain ele geçirilirken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların süreceği öğrenildi.

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