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Aydın'da suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

#Operasyon#Aydın#Suç Örgütü
Aydında suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, organize suç örgütüne operasyonda, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, şüpheliler arasında bulunan A.H.A.’nın, eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yönelik düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olduğu belirtildi. 

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kuşadası ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 1'i villa olmak üzere 2 adrese düzenlenen operasyonda, aynı aileden olduğu belirlenen A.H.E. (42), D.E. (22) ve H.E. (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin, kaldıkları villanın bulunduğu sokak dahil birçok noktaya polis baskınlarına karşı güvenlik kamerası yerleştirdikleri belirlendi. A.H.E.’nin, 8 Mart'ta eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya yönelik silahlı saldırının da azmettiricisi olduğu belirtildi.

Aydında suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

Saldırıya uğrayan Kayalı’nın, daha önce A.H.E.’nin kendisini tehdit ettiğine dair şikayeti bulunduğu da ileri sürüldü. Özer Kayalı’nın, başkan olduğu dönemde, Kuşadası Aykuştur Çarşısı’nda bulunan bazı işletmeleri tahliye etmek istediği için A.H.E. ile aralarında husumet oluştuğu iddia edildi.

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Aydında suç örgütüne operasyon: 3 gözaltı

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#Operasyon#Aydın#Suç Örgütü

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