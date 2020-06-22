Aydın'da suç çetesine 4 tutuklama

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Germencik ilçesinde, bir suç çetesinin, silah ticareti yaptığını belirledi. Çetenin çok sayıda kişiyi, tehditle senet imzalatarak, borçlandırdığını da saptayan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar ile kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik dün operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca, 1 senet aslı, 2'si pompalı,1'i tek, 1'i de çift kırma olmak üzere 4 av tüfeği ile 46 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.K., S.B., Ç.A. ve C.U. tutuklandı. M.H. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.