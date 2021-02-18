Aydın'da şehit polis Fuat Kaplan, mezarı başında anıldı

Kuşadası'nda 16 Şubat 2014 yılında görevi başında şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan unutulmadı. Kaplan için ölümünün 7'inci yılında Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Cihan Seymen ile şehit polisin yakınları katıldı. Şehit polis memuru Fuat Kaplan için törende dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı.Anma töreninde konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Öncelikle tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun. Böylesine anlamlı bir günde Türkiye Cumhuriyeti için gözlerini kırpmadan canlarını veren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar sayesinde devletimiz ve milletimiz sonsuza kadar payidar kalacaktır" dedi.

BOĞUŞMA SIRASINDA VURULMUŞTU

Fuat Kaplan, 7 yıl önce Kuşadası'nda meydana gelen olayda kimlik sorgusundan kaçan H.A.'yı yaşanan kovalamaca sonrasında yakalayarak yere yatırmıştı. İkili arasında yaşanan boğuşmada Kaplan, beylik tabancası ile H.A tarafından başından ve karnından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.