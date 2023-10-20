Aydın'da motosiklet sürücüsü polise zor anlar yaşattı

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Olay, Kuşadası ilçe merkezinde yaşandı. Günlük rutin kontrollerini yapan trafik polisleri, kask takmadan trafikte motosikleti ile seyreden B.U.'yu durdurdu. Polis memurlarını kendisine kaba davranmakla suçlayan B.U., ‘ben kadınım’ diyerek polislere hakaretler savurmaya başladı. Oldukça gergin görünen B.U. sokak ortasında polislere bağırıp çağırması üzerine bazı vatandaşlar kadına tepki gösterdi.

B.U., kendisini gözaltına almak için olay yerine gelen kadın polise de ‘kızım sen manyak mısın’ diye bağırmaya başladı. B.U., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polisler kendilerine hakaret ettiği için B.U.'dan, B.U. da kendisine kaba davranıldığı iddiasıyla polislerden şikayetçi oldu.

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Bu arada B.U.'ya trafik kanununun değişik maddelerinden 3 bin 289 TL trafik cezası kesilirken, uygulama kapsamında 46 sürücüye toplam 91 bin 88 TL para cezası kesildiği öğrenildi.