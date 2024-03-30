Aydın'da motosiklet, otomobile çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

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Kaza, saat 01.30 sıralarında İstikbal Mahallesi Nazilli- Dallıca eski yolu Sultan Konakları yakınında meydana geldi. Dallıca Mahallesi’nden Evranlı Mezarlığı yönüne giden Rıfat Emre Hazan, yönetimindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi’nden gelen ve dönüş yapmak isteyen Y.Ü. yönetimindeki 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıfat Emre Hazan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.