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Aydın'da merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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#Aydın#Buharkent#İşçi Ölümü
Aydında merdiven boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 12:34

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, yapımı devam eden okul inşaatının 1'inci katından merdiven boşluğuna düşen işçi Ercan Özer (58), ağır yaralı olarak kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Kamilpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi'nde meydana geldi. Yapım çalışmaları devam eden Kamilpaşa İlkokulu inşaatında çalışan işçi Ercan Özer, dengesini kaybederek 1'inci kattan merdiven boşluğuna düştü.

İnşaattaki diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Özer, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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#Aydın#Buharkent#İşçi Ölümü

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