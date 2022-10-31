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Aydın’da makilik ve zirai alanda yangın

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#Yangın#Aydın#Maki
Aydın’da makilik ve zirai alanda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 15:47

Aydın’ın Söke ilçesindeki makilik ve zirai alanda çıkan, rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Söke Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken, alevlere 5 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale gerçekleştirildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi ile alevler kontrol altında alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın’da makilik ve zirai alanda yangın

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#Yangın#Aydın#Maki

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