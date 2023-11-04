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Aydın'da korkunç olay! 'İlçe merkezine gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı... Nuriye Öztürk ölü bulundu

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#Aydın #Buharkent#Şüpheli Ölüm
Aydında korkunç olay İlçe merkezine gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Nuriye Öztürk ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 15:39

Aydın'ın Buharkent ilçesinin kırsal Menderes Mahallesi'nde dün ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden çıkan, bin daha da haber alınamayan Nuriye Öztürk (30) bu sabah Menderes Köprüsü'nde ölü bulundu.

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Menderes Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, dün akşam saatlerinde evinden ilçe merkezinde işi olduğunu belirterek, ayrıldı. Ancak, ilerleyen saatlerde eve dönmeyen ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Öztürk'ün yakınları, polise haber verdi. Öztürk polis tarafından aranırken, bugün saat 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin kayıp olarak aranan Nuriye Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Kurumu'na götürüldü. Öztürk’ün ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

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#Aydın #Buharkent#Şüpheli Ölüm

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