Aydın'da korkunç kaza! Trenin altında kalan Ali Hoş hayatını kaybetti

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Ali Hoş, kayınpederine yemeğe geldi. Hoş, kullandığı 20 ADN 384 plakalı otomobilini yol kenarına park ettikten sonra tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Söke- Denizli seferini yapan yolcu treninin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hoş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hoş'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.