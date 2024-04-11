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Aydın'da korkunç kaza! Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#Aydın#Nazilli#Trafik Kazası
Aydında korkunç kaza Sürücü kursu eğitmeni kazada hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 14:16

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29), hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Efeler ilçesi yönüne giden Aysu Öncel, kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, takla attı.

Kamyonetin sürücüsü Öncel yaşamını yitirdi, yanındaki T.A., C.A. ve M.Y. ise hafif yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Sürücü kursu eğitmeni olduğu öğrenilen Aysu Öncel'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Aydın#Nazilli#Trafik Kazası

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