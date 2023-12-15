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Aydın'da köpek katliamı: Öldürülen köpek sayısı yükseldi

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#Aydın#Nazilli#Köpek
Aydında köpek katliamı: Öldürülen köpek sayısı yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 11:12

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki köpek ölümleri, Köşk ilçesine de sıçradı. Nazilli'de 2 günde 13 köpek, Köşk'te ise 17 köpek ve 3 tiki ölü olarak bulundu.

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Nazilli ilçesi Çapahasan Mahallesi'nde 13 Aralık'ta, 2 ayrı sokakta 5 sokak köpeği ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye Nazilli Belediyesi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İncelemede, köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Ekipler, köpeklerin neden zehirlendiğinin tespiti için numune aldı. Köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alınarak gömüldü. 14 Aralık'ta da bu kez Çapahasan'a 3 kilometre mesafedeki Yeşil Mahalle'de 8 sokak köpeği daha ölü bulundu. Köpeklerin neden zehirlendiği araştırılırken, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Aydında köpek katliamı: Öldürülen köpek sayısı yükseldi

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BU KEZ KÖŞK'TEN İHBAR GELDİ

Öte yandan dün Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi Çekirdek Deresi yakınlarında vatandaşlar, çok sayıda ölü köpek görünce yetkililere bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Dere kenarında 17 köpek ile 3 tilki ölü bulundu. Çevredeki tavuk eti parçaları, incelenmek üzere ekiplerce alındı. Köpek ve tilkilerin neden zehirlendikleri yapılan incelemeden sonra belli olacağı bildirildi. Ölümlere ilişkin emniyetin çalışmaları sürüyor. 

 

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#Aydın#Nazilli#Köpek

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