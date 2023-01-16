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Aydın'da hafif ticari araç dereye yuvarlandı! Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Aydın#Trafik Kazası#Hayrettin Demircan
Aydında hafif ticari araç dereye yuvarlandı Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 19:19

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Eğrikavak Mahallesi’nde oturan çiftçi Hayrettin Demircan (47) ve arkadaşı Ali Ayhan (32), dün, zeytin toplamak için Koçak Mahallesi'ndeki bahçelerine gitti. Ancak ikilinin gece eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Aydında hafif ticari araç dereye yuvarlandı Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri Demircan ve Ayhan'ın içinde bulunduğu 09 AET 137 plakalı hafifi ticari aracı bugün saat 13.30 sıralarında, Koçak Mahallesi yolu üzerindeki Mersin Deresi'nde buldu. Dere yatağına yuvarlandığı belirlenen araçtaki Demircan ve Ayhan için sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekipleri araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Demircan ve Ayhan'ın cansız bedenleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Aydında hafif ticari araç dereye yuvarlandı Araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

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#Aydın#Trafik Kazası#Hayrettin Demircan

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