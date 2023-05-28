Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da efe kıyafetleriyle oy kullandılar

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Secim2023#İzmir
Aydında efe kıyafetleriyle oy kullandılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 14:17

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasında bir grup efe kıyafeti giyip, oy kullanmaya gelirken, Nazilli'de ise Kore Gazisi Nazmi Ünal (88) gazilik madalyasını takıp, sandık başına gitti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemleri, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı ile bir grup, Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklara efe kıyafeti giyip, oy kullanmaya geldi. Sandık başına gelen efeleri gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi. Sarı, her seçimde olduğu gibi bu seçime de efe kıyafeti giyip, geldiklerini söyledi.

Nazilli'de Kore Gazisi Nazmi Ünal ise gazilik madalyasını takıp, sandık başına geldi. Oyunu kullanan Ünal, "Muhtarımızın yardımları ile oy kullanacağım okula geldim ve oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugünleri de gördüğüm için şükürler olsun" diye konuştu.

Haberin Devamı

İncirliova ilçesinde yaşayan Mustafa Yurttaş (87) ise yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oy kullandı. Bazı yaşlıların bastonları ile oy kullanacakları yerlere gittikleri görüldü. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Secim2023#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuksuz mekânlar ihtiyaç mı, haksızlık mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuksuz mekânlar ihtiyaç mı, haksızlık mı?

#Bir Sorudan Fazlası
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor