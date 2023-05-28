Aydın'da efe kıyafetleriyle oy kullandılar

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Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemleri, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı ile bir grup, Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklara efe kıyafeti giyip, oy kullanmaya geldi. Sandık başına gelen efeleri gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi. Sarı, her seçimde olduğu gibi bu seçime de efe kıyafeti giyip, geldiklerini söyledi.

Nazilli'de Kore Gazisi Nazmi Ünal ise gazilik madalyasını takıp, sandık başına geldi. Oyunu kullanan Ünal, "Muhtarımızın yardımları ile oy kullanacağım okula geldim ve oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bugünleri de gördüğüm için şükürler olsun" diye konuştu.

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İncirliova ilçesinde yaşayan Mustafa Yurttaş (87) ise yakınlarının yardımıyla tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oy kullandı. Bazı yaşlıların bastonları ile oy kullanacakları yerlere gittikleri görüldü. (DHA)